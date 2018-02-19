«Ласточкино гнездо» попало в список самых романтичных зданий мира

Ведущая газета Великобритании «The Telegraph» составила рейтинг самых романтичных зданий мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в перечень попали 17 объектов. Первая строчка досталась Замку Больдта в США, построенному в начале ХХ века. На втором месте оказался « Малый Трианон» в Версале. Третье место занял мемориал Эштона в Английском городе Ланкастер.

Замок «Ласточкино гнездо» – памятник федерального значения РФ, расположенный на 40-метровой Аврориной скале, занял 14 строчку списка. История «Ласточки» изложен так: «Романтичный особняк на отвесной скале был назван «Замком любви», когда его построили для немецкого бизнесмена – барона фон Штейнгеля в 1895 году, хотя нет никаких оснований считать, что он был предназначен для кого-то конкретного. Более того, фон Штейгель продал его в 1914 году, и он долгое время был рестораном».

Как сообщал «Новый День», в прошлом году в замке «Ласточкино гнездо» провели реконструкцию здания в рамках федеральной целевой программы РФ за 132,4 млн рублей.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 19.02.18

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