Британцы предлагают Украине пасть смертью храбрых в войне с Россией

Бывший советник минобороны Украины британский полковник Глен Грант поддержал «военные инновации» Киева, посоветовав «Незалежной» действовать против Черноморского флота России по-диверсантски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Грант поставил в пример военно-морским силам «Незалежной» Иран: «Вы уже потеряли свой главный порт и нефтяные скважины, то есть огромную часть национального достояния. И ваша уязвимость с моря больше, чем где-либо. Хотя нет, она такая же значительная, как и с любой другой стороны. Поэтому флот надо воспринимать серьезно. Его также нужно активизировать стратегически, обдумывая эти вещи. Как я уже неоднократно говорил, можно достигать целей и не имея крейсеров. Вам просто нужно взглянуть, как иранцы атаковали американские линкоры на малых лодках, чтобы понять, что основное – это инновации».

Впрочем, бывший советник явно припозднился со своими советами: о якобы новой стратегии нападения на корабли РФ руководство украинского ВМФ заявило еще осенью минувшего года. Разработанный украинцами план называется «Волчья стая» или «Москитный флот». Подразумевается , что боевые катера Украины будут атаковать российские корабли сразу с нескольких сторон. «Волчья стая» означает, что мы можем вшестером броситься на больший корабль противника», – заявил тогда командир бронекатера Александр Регул. Расчет идет на то, что большие корабли РФ не смогут дать отпор группе «москитов» или «волков»: на контроле у одного корабля смогут находиться максимум четыре катера, а тем временем один из нападающих сможет нанести удар, уверены в украинском ВМФ. Правда, вице-адмирал ВМФ Украины Сергей Гайдук заявил, что по сравнению с развитием Черноморского флота России, украинский флот умирает.

Грант, похоже, об этом тоже знает, так как не советует Украине нападать первой, подчеркивая, что подобная схема ведения боя применима только в определенных случаях: «Когда к этому можно прибегнуть? Когда Россия нападет на вас», – заявил Грант, но тут же продолжил подзуживать: «В вопросе российского Черноморского флота надо быть готовым к безжалостным шагам. Вы не можете продолжать позволять России откусывать у вас куски, не забирая ничего взамен».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.02.18

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