В Крыму резко выросло число сдающих ЕГЭ

С 2019 года 100% выпускников крымских школ будут сдавать экзамены в форме ЕГЭ. В этом году крымчане еще могут продемонстрировать свои знания в «советском» формате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 4 года число выпускников, выбирающих ЕГЭ выросло с 10% в 2015 году до 75% в 2018-м. В связи с этим на полуострове существенно увеличилось число пунктов тестирования:

«У нас растет количество выпускников, также увеличивается число пунктов сдачи. В этом году их будет 42, в прошлом было 27 пунктов, которые соответствовали всем требованиям законодательства Российской Федерации. Получено более 2 тысяч единиц оборудования. Мы полностью готовы», – заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.02.18

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