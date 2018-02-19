Будет только хуже: на Украине испугались собственного сценария урегулирования конфликта в Донбассе

Ввод «голубых касок» в Донбасс может обернуться серьезными проблемами для Украины. Об этом заявил украинский пропагандист, беглый крымчанин Павел Казарин. Он предсказывает, что работа миротворцев приведет к еще большему расколу в обществе и острому конфликту среди украинских националистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Казарин уверен, что после ввода «голубых касок», властям Украины придется выполнять минские договоренности, чреватые в перспективе большими проблемами.

«Давайте представим, что Москва соглашается на украинский сценарий. Выводит технику и солдат. Добровольцы сбегают сами. Захарченко и Пасечник исчезают. Контроль над границей у «голубых касок». А что дальше? А дальше оказывается, что свою часть минских соглашений Москва выполнила. И мяч уже на стороне Украины. Которая теперь должна проводить выборы, объявлять амнистию и давать региону особый статус. И в этот момент по всей стране политики и обыватели начинают рыть окопы. Одна часть граждан – проукраинская, патриотическая и прошедшая через фронт – начинает говорить о том, что «Донбасс – наш» и его нужно возвращать. А другая – точно такая же проукраинская, патриотическая и тоже прошедшая через фронт – говорит, что сражалась не за возвращение Донбасса, а за оборону от «русского мира»», – написал Казарин у себя на странице в Facebook.

По его мнению, при развитии такого сценария, на Украине найдутся люди, которые поддержат выделение денег из бюджета на восстановление инфраструктуры Донбасса. Но их оппонентами станут националисты, которые будут противиться этому, назовут подобные выплаты «репарациями», и будут отстаивать сохранение финансирования украинских регионов в той же мере. А также будут всячески противиться амнистии, созданию автономий, и добиваться «расплаты для коллаборационистов». Эти же противоречия могут отразиться и на ослаблении украинской армии, а также на отмене санкций, что крайне не выгодно для «Незалежной».

«В Донбассе перестанут стрелять. И появятся те, кто скажут, что в состоянии мира Украине не нужен раздутый военный бюджет. Что армию можно сократить, а армейские траты – пересмотреть. ЕС начнет отменять санкции, ведь они привязаны к минским соглашениям, а не к Крыму. Среднестатистическому немцу сложно будет понять, почему его бюджет должен недополучать деньги, если Россия выполнила свою часть обязательств. И теперь ЕС будет давить уже на Киев – всеми своими финансовыми рычагами. Усиливая и без того зарождающийся украинский евроскепсис. А следом дискуссия о санкциях возникнет и в Украине. Появятся те, кто выступят за их отмену и возобновление торговли. Они будут оправдывать торговые связи целесообразностью. Экономический цинизм объявят залогом выживания», – предрекает Казарин.

Журналист предположил, что «освобожденный» Донбасс привлечет олигархов, вслед за чем будут созданы новые анти-киевские партии «для униженных и оскорбленных».

«Мир всегда сложнее войны. Каждая из этих дискуссий рискует разделить тех, кто еще недавно был по одну сторону баррикад. И у каждого на знаменах будут погибшие на фронте. «Они погибали (не) за то, чтобы…» Мертвых всегда удобно делать идеологами. Они уже не возразят. Нам снова предстоит договариваться самим с собой о самих себе. И мы должны быть готовыми к тем дискуссиям, которые ворвутся в наш быт. Любое изменение статус-кво нарушает сложившийся консенсус. А уж тем более, если речь идет о том, где заканчивается Украина», – с тревогой заключил Казарин.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 19.02.18

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