Волокита с определением статуса крымских заповедников может привести к их уничтожению

После создания в Крыму особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения контроль над сохранностью заповедников будет усилен. Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Сергей Компанейцев в ходе заседания профильного комитета Госсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Компанейцев заверил, что создание нового ООПТ и включение в его состав существующих заповедников, прежде всего, отображает позицию федерального центра. Практически все согласования для реализации этого проекта получены, однако найти понимание по запланированному финансированию задумки у юристов администрации президента РФ пока не получилось. Тем не менее, в министерстве уверены, что вопрос будет полностью решен к лету.

«Мы как никто заинтересованы в том, чтобы Ялтинский горнолесной природный заповедник наконец-то стал заповедником в полном понимании этого слова», – заявил Компанейцев.

Также в Крыму остаются актуальными проблемы и с Крымским природным заповедником. По данным замминистра, в администрации президента обещали сделать его территорию ООПТ, но этого до сих пор не произошло. Что создает определенные проблемы для профильных органов власти республики.

«Сегодня это земли лесного фонда, без организации лесничеств – их нет. ООПТ так и не сделали. Сегодня мы там обязаны тушить пожары, вести охрану животных, но зайти туда мы не можем. Потому что там стоят столбики, и написано «Администрация президента Российской Федерации»», – пояснил Компанейцев.

Между тем, члены комитета на заседании решили не согласовывать доработанный проект о внесении изменений в закон по ООПТ, которые предусматривают снятие особого охранного статуса. В министерстве утверждают, что законное упразднение статуса ООПТ может понадобиться в случае если часть или вся территория утратит свое предназначение. В прокуратуре заявили, что концептуальных возражений к проекту не имеют. При этом подчеркнули, что так как на федеральном уровне нет подобных норм, позволяющих отменить статус ООПТ, то следует внести правки в терминологию представленного документа, таким образом сделав закон «более прозрачным».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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