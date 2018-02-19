Киев унижен: Лукашенко обговаривает ввод своих войск в Донбасс напрямую с американцами

Значимые решения по урегулированию конфликта на Украине принимаются без учета позиции руководства самой «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому мнению приходят украинские эксперты, обсуждая переговоры представителя Госдепа США Курта Волкера с руководителем МИДа Белоруссии Владимиром Макеем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Кстати, совершенно незаметно в информпространстве прошла важная новость. Волкер в Мюнхене обговорил с главой белорусского МИДа участие Минска в миротворческой миссии в Донбассе. Иными словами, вопрос решен. Причем формально по инициативе США, а не России, которой белоруссы и нужны в контингенте», – написал у себя на странице в Facebook украинский политаналитик Дмитрий Корнейчук.

При этом некоторые эксперты в своей оценки усомнились, что участие президента «Незалежной» Петра Порошенко в конференции и его выступление произвело впечатление на остальных участников, и позволило внести свою лепту в планирование процесса по урегулированию конфликта.

«Поэтому кто-то в Мюнхене толкал речи перед пустым залом и селфики делал, а кто-то решал вопросы по миротворцам в рамках «Большой сделки»...», -прокомментировал на своей странице в Facebook политолог Андрей Мишин информацию о встрече Макея и Волкера.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 19.02.18

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