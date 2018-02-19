Кто бежит, кто доживает: крымские муниципалитеты игнорируют проблемы общежитий

Жильцы общежитий сталкиваются с большими проблемами из-за небрежного отношения к ним некоторых муниципалитетов Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на это обратил внимание руководитель АНО «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров на заседании профильного комитета Госсовета республики.

По словам Петрова, в этом он смог убедиться лично, побывав в качестве представителя Общественной палаты республики в Первомайском районе. Он пояснил, что в регионах есть много неучтенных местными властями, брошенных общежитий, «которые когда-то принадлежали каким-то организациям».

«Людям ни справку не получить, ни в программу капремонта они никогда не попадут. Потому что их «нет», хотя они есть – и люди там и живут, и прописаны. То есть, мы понимаем, что эта работа муниципалитетами проведена некачественно, и видимо ее нужно возобновить. Все муниципальные образования должны принять общежития, как положено», – заявил Петров.

Как утверждает заместитель министра ЖКХ Крыма Магомед Магомедов, в некоторых регионах республики сложилась ситуация, когда просто «не стало работы», из-за чего люди все «побросали и ушли».

«Ремонтировать общежития просто ради того, чтобы ремонтировать – смысла нет. Поэтому я всем муниципалитетам объясняю – вы определите, как вы будете их использовать. Чтобы не получилось так, что мы бюджетные деньги вложим, а жить там еще лет 10 никто не будет», – сказал Магомедов.

В министерстве ЖКХ утверждают, что в 2018 году предусмотрели возможность проведения ремонта даже в тех общежитиях, где есть приватизированные помещения. Ранее установленные нормы этого делать не позволяли, что повлияло на освоение выделенных средств на программу.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.02.18

Батареи топят питьевой водой, поят «фекалиями» и тырят ток – в Госсовете недовольны работой коммунальщиков. / Киев унижен: Лукашенко обговаривает ввод своих войск в Донбасс напрямую с американцами. / Не собачьей ли они крови? В минэкологии Крыма засомневались в компетенции охотников на волков. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»