Как нам удешевить Крым: в Симферополе стартует международный туристический форум

В Симферополе начнет работу IV международный туристический форум «Открытый Крым». В мероприятии примут участие представители Совета Федерации РФ и Госдумы, Минфина, Ростуризма, Росавиации, Минтранса, туриндустрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , круг вопросов для обсуждения довольно широк: ценообразование в сфере туризма, легализация средств размещения, механизмы государственной и финансовой поддержки туриндустрии, стоимость перелетов.

Крымские власти настаивают, на внедрении программы субсидирования туроператоров – именно это, по их мнению, поможет решить проблему дорогих авиабилетов. Существующая сегодня система – дотирование билетов для льготников существенно сужает круг тех, кто может прилететь в Крым, тем более что в высокий сезон дешевых билетов не хватает даже льготников, заявил министр туризма Крыма Вадим Волченко, напомнивший что Турция и Египет, конкурирующие с Крымом, поддерживают именно сферу турбизнеса, а не авиаперевозок. «Субсидирование туроператоров позволяет практически закрывать стоимость чартерного авиаперелета и существенно снижать цену билетов», – добавил чиновник, подчеркнув, что это должна быть сплошная, а не выборочная система.

Еще один «больной» вопрос – стоимость размещения. Пока цены в отелях и гостиницах Крыма довольно высоки: «Есть осложненная транспортная логистика, которая, мы уверены, решится с открытием Крымского моста и с развитием транспортной инфраструктуры, в том числе морской и железнодорожной, – цитируют Волченко РИА «Новости». – К сожалению, есть вопросы и субъективные, связанные с тем, что многим хочется заработать в «высокий» сезон так, чтобы обеспечено прожить осень, зиму и весну».

Отдельная тема – легализация средств размещения: сегодня более половины малых отелей Крыма не желает выходить «из тени», их владельцы не платят налоги и не гарантируют туристам качество обслуживания.

В рамках откроется выставка курортно-туристический потенциала Крыма: экспозиция разместилась на площади 10 тысяч квадратных метров. Будут презентованы новый терминал международного аэропорта «Симферополь», карты винных маршрутов, международные фестивали, традиционно проводимые в Крыму, гостиничный и ресторанный потенциал полуострова, оборудование для пляжей, отелей, ресторанов, для активного отдыха и спортивного туризма и многое другое.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.02.18

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