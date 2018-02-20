Спор с Россией за газ выливается для Украины в неподъемную сумму

В Киеве поторопились отпраздновать победу над Россией в Стокгольмском арбитраже. По мнению экспертов, эта небольшая перемога грозит обернуться для «Незалежной» большими проблемами.

Как уже сообщал «Новый День», осенью 2016 года национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и шесть ее «дочек» инициировали арбитражное производство против России, требуя возместить убытки, причиненные утратой имущества в Крыму.

«Газпром» выдвинул встречный иск, обвинив Украину в ненадлежащем исполнении обязательств по контракту, значительной задолженности за поставленный газ и отсутствии платежей за счет текущих поставок.

Киевские власти заявили, что спор в Стокгольмском арбитраже они выиграли, но на Украине уличили их во лжи.

«Победа по контракту на поставку газа обернулась потерей 2 миллиардов долларов, да еще с процентами, заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. – У нас никто текста (решения суда – прим. НД) не видел – ни журналисты, ни эксперты, он закрыт. Даже правительство, даже Гройсман не видел, какой вердикт вынес Стокгольмский арбитраж. Но, по заявлениям сторон и косвенным признаниям руководства «Нафтогаза», Украина должны будет заплатить 2 миллиарда долларов. Ежедневно капает 600 тысяч долларов с хвостиком – проценты и пеня. Штрафные санкции. Соответственно, каждый месяц набегает дополнительные 20 миллионов к этим 2 миллиардам».

Землянский добавил, что еще не вынесено решение по иску «Газпрома». По мнению экспертов, Украине вряд ли стоит рассчитывать на победу в этом споре: «Стоимость транзита (через) ГТС Украины на сегодня выше, чем стоимость транзита «Северным потоком». Поэтому никакие аргументы, что здесь была нерыночная цена, суд убедить не смогут в принципе, поскольку существует аналогичный транзитный путь с более низкой ценой», – заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Напомним, общая сумма претензий «Газпрома» к «Нафтогазу» составляет около 60 млрд долларов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.02.18

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