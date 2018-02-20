Белоруссия побоку: Украина хочет бойцов из Америки и Европы

На Украине выступили против ввода белорусских миротворцев в Донбасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии киевского режима Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, так как входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Насколько я знаю, Белоруссия не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии», – заявила в эфире украинского канала заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль.

В Белоруссии же подчеркивают, что готовы участвовать в урегулировании украинского конфликта, поскольку он негативно влияет на саму республику. В частности, за время проведения так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины, в соседнюю страну перебрались около 160 тысяч украинцев, которые получили в Белоруссии равные условия с гражданами республики, в том числе бесплатное здравоохранение и образование. Беспокоит Минск и то, что с территории «Незалежной» хлынул поток оружия, взрывчатки.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает отказ Украины простой отговоркой. «В данной ситуации с Украиной это как минимум некорректно, а как максимум – недружелюбно. Видимо, Украине нужна Америка, нужна Европа с блоком НАТО», – цитирует RT Калашникова.

Между тем, на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что власти страны могут направить своих миротворцев в зону украинской АТО. Он также наполнил, что шведские миротворцы присутствуют в Мали, Ираке и Афганистане. Киевская сторона пока не прокомментировала предложение Швеции.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.02.18

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