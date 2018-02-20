Большинство россиян верят в дружбу с украинцами

Россияне, несмотря ни на что, верят в дружбу с украинцами. Об этом заявили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В целом, за политическими событиями в соседнем государстве следят 72% россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спустя четыре года после евромайдана в Киеве 75% опрошенных уверены, что для Украины это было негативным событием, 2% положительно оценили его последствия, а еще 13% не увидели никаких перемен.

По мнению 26% респондентов, в 2014 году на Украине произошла революция или государственный переворот, 8% назвали случившееся спланированной провокацией и катастрофой для страны, 7% считают это захватом власти бандитами, еще 6% – гражданской войной, в которой пострадали невинные люди.

Сегодняшние события в «Незалежной» многие россияне оценивают негативно: бардак (16%), гражданская война (12%), упадок и кризис (8%), анархия и хаос (7%), беспредел и развал страны (5%).

По сравнению с началом 2014 года стало больше тех, кто называет отношения России и Украины напряженными: четыре года назад такой ответ давали 16%, а в феврале 2018 года около 40%. С 2% до 22% увеличилось число граждан, считающих отношения двух стран враждебными. С 28% до 11% уменьшилось число тех, кто считает отношения Киева и Москвы нейтральными, прохладными (с 23% до 13%). Стало меньше россиян, которые верят в дружеские (4% и 7%) и добрососедские (9% и 4%) связи двух стран.

Однако в будущее россияне смотрят позитивно: 40% уверены, что у России с Украиной рано или поздно восстановятся союзнические отношения, 38% думают, что они нормализуются, но дружескими и братскими, как раньше, уже не станут. 10% ответили, что отношения будут ухудшаться, из-за стремления Украины интегрироваться с Западом.

По словам руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, российское общество не теряет надежды как минимум на «худой мир». В тоже время социологи не могут сказать, как настроены жители Украины, так как информация об украинском общественном мнении весьма противоречивая.

Опрос проходил 15 и 16 февраля 2018 года, в нем приняли участие 2 тысячи человек.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 20.02.18

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