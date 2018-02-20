«Ростуризм» обещал Крыму 6 млн туристов

В 2018 году Крым могут посетить 6 млн туристов. Об этом на открытии международного форума «Открытый Крым» заявил глава «Ростуризма» Олег Сафонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым успешным для туриндустрии российского Крыма стал 2016 год: если в 2015 году число отдыхающих составило 4,6 млн, то в 2016 – 5 млн 573 тысячи человек. В 2017 году турпоток снизился до 5 млн 395 тысяч туристов. Это объяснили высокими ценами на авиаперелеты, общей дороговизной отдыха и открытием Турции, оттянувшей на себя часть турпотока. В текущем году все эти угрозы сохранились, тем не менее Сафонов уверен, что число туристов может достичь заветных 6 млн.

Свой оптимизм глава Ростуризма объяснил ожидаемым увеличением числа рейсов после ввода в строй нового терминала симферопольского аэропорта.

При этом, по мнению Сафонова, Крыму не хватает мест размещения, особенно повышенного класса: «Крым предоставляет возможность отдохнуть людям с разным бюджетом – есть очень качественное дорогое размещение, есть и недорогое, но, как представляется, таких объектов, как «Мрия» (категория 5 звезд – прим. НД), должно быть значительно больше. В прошлом году было введено шесть гостиниц с общим номерным фондом 385. Много это, мало это? Я считаю, мало».

Напомним, на сегодняшний день в базе электронного портала Lodging.ru, оказывающего маркетинговое сопровождение классифицированным средствам размещения, значится всего 58 крымских отелей, прошедших проверку. Больше всего на полуострове средств размещения, предоставляющих услуги на три «звезды» – 22; 15 гостиниц подтвердили свой «четырехзвездный» уровень; 10 – «двухзвездный». Элитных «пятизвездных» отелей в Крыму 5, еще 6 гостиниц зарегистрировались без звезд.

Эксперты отмечают, что половина крымских мини-отелей получать «звезды» не готова в принципе.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.02.18

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