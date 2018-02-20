В Крыму собираются выпустить «путеводитель» крымско-татарских имен

Крымские ученые создадут справочник крымскотатарских имен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цель издания – сохранить и популяризировать крымско-татарские имена. Кроме того, острую потребность в справочнике испытывают и государственные служащие, которым необходимо правильно писать имена крымских татар при оформлении различных документов.

В подготовке издания будут участвовать не только филологи, но и социологи, историки, этнологи. В настоящее время только 5% крымских татар называют своих детей исконно крымско-татарскими именами. По мнению доктора исторических наук, доцента кафедры истории КИПУ Владимира Полякова, справочник позволит возродить культ крымско-татарского имени.

«Сохранение исторических имен является одной из ключевых составляющих самосознания народа – и благодаря справочнику появится еще один столп в этническом каркасе крымско-татарского народа», – написал на своей странице депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Стоит отметить, что крымские татары к выбору имени для ребенка подходят очень трепетно, так как большинство мусульман верят, что имя влияет на судьбу и формирует сущность его обладателя. У крымских татар популярны такие женские имена Эльвина, Гульнара, Ленара, Нарие, Малика, Карима, Лейла, Самира. Мальчиков чаще всего называют Рустемами, Русланами, Анварами, Эдемами, Ленурами, Исмаилами и Ильдарами.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.02.18

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