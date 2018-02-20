В Крыму чаще всего убивают в Симферополе, насилуют – в Белогорье

В главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму назвали самые криминогенные регионы республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего преступлений в 2017 году было совершено в Симферополе, Феодосии, Керчи и Симферопольском районе. Эти же регионы стали и лидерами по количеству произошедших убийств.

«Самым тяжелым в плане количества совершенных убийств за прошлый год стал Симферопольский район. Это большая территория, очень много приезжих, особенно в курортный сезон. Затем по количеству идет Симферополь – по населенности он больше. Дальше идут Феодосия, Евпатория и Керчь», – рассказал руководитель управления Следкома Михаил Назаров.

Из 62 изнасилований более трети пришлось на Белогорский и Красногвардейский районы. В целом же в управлении Следкома отмечают тенденцию снижения количества зарегистрированных преступлений – в 2017 году их произошло чуть более 21 тысячи. Самые распространенные – преступления против частной собственности, на которые приходится около 60% от всех. Порядка 39% преступлений совершаются в общественных местах, остальные происходят в быту.

Примечательно, что следователи зафиксировали увеличение практически в четыре раза количества преступлений, связанных с компьютерными технологиями.

«В 2017 году в сфере коммуникаций и компьютерных технологий в Крыму количество зарегистрированных преступлений возросло в несколько раз. Если быть точным – произошло 501 преступление в данной сфере», – рассказал Назаров, добавив, что в силовых структурах созданы спецподразделения, которые занимаются расследованием подобных дел.

По данным руководителя управления, следователям удалось нарастить и темпы раскрытия преступлений, доставшихся в наследство от украинских времен. Если с 2014 года удавалось раскрыть чуть более 100 старых дел ежегодно, то в 2017 – уже 173. Из них 14 убийств. Из самых старых – убийство 19-летней девушки, совершенное 23 года назад.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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