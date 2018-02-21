В Крыму задержали банду вымогателей

В Крыму задержали группу вымогателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении МВД РФ по РК, члены этнической группировки требовали у частного предпринимателя 50 тысяч долларов США.

В момент передачи денег они были задержаны сотрудниками МВД и ФСБ. Операция проводилась при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство).

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.02.18

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