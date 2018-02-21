Плоды Майдана: ВВП Украины упал в два раза, госдолг – вырос в четыре

Государственный гарантированный долг Украины превысил отметку в 77 миллиардов долларов, составив 2,1 триллиона гривен. Об этом заявила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до переворота на Украине, в 2013 году, госдолг Украины составлял 584,1 миллиардов гривен. Несмотря на обещания пришедших к власти в «Незалежной» чиновников выровнять экономическую ситуацию, госдолг за четыре года вырос в четыре раза.

Тем временем во Всемирном банке властям «Незалежной» уже напомнили о необходимости погасить долговые обязательства: в ином случае Украина потеряет возможность привлечь новые кредиты. Зависимость от внешней финансовой поддержки признал и премьер Украины Владимир Гройсман, подчеркнув, что без получаемых со стороны денег экономика развиваться не будет. При этом премьер обвинил в сложившейся ситуации предыдущее руководство «Незалежной», которое, по его мнению, и накопили громадные долги.

Примечательно, что на Украине в 2018 году ожидают роста ВВП на 3,4%. В Национальном банке «Незалежной» утверждают, что основанием для таких прогнозов являются более существенные темпы экономического роста в 2017 году: 2,1% вместо 1,6%. При этом уровень инфляции в 2017 году составил 13,7% (в 2016 – 12,4%).

Киев, Леонид Маковецкий

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