Дыхание севера: на Крым надвигается Скандинавский циклон

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 и 23 февраля на полуострове будет дуть сильный северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. День защитника Отечества и исход февраля в Крыму будут по-зимнему холодными.

«Скандинавский циклон принесет на полуостров холодный арктический воздух. 23 февраля ожидается небольшой снег, ночью до –5 градусов, днем до +5 градусов. В выходные дни и до конца месяца временами будет идти снег, морозы ночью усилятся до -13 градусов, а сильный северо-восточный ветер усилит ощущение пронизывающего холода», – рассказала РИА «Новый День» начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Отметим, в предыдущие годы в «мужской» день на полуострове было тепло – до +20 градусов, а в 1925 году в Крыму зафиксировали рекордное значение – 29,9 со знаком «плюс».

Симферополь, Анастасия Зук

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