На границе с Крымом бандиты вымогают у фермеров деньги «на патриотизм»

На Украине бывшие силовики и боевики так называемой АТО создали преступную группировку, которая находясь под защитой высокопоставленных чиновников и СБУ, вымогает деньги у предпринимателей на приграничной с Крымом территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бандиты назвали свою группировку «КОРДОН ОПГ». Что воспринимается местными жителями как явная демонстрация намерений членов ОПГ. При этом сами боевики утверждают, что в их случае «ОПГ» расшифровывается как «организация патриотических граждан», а не как «организованная преступная группировка».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, ссылаясь на информацию, полученную от предпринимателей и фермеров Херсонской области. По его словам, бригада вооружена травматическим оружием марок «ПМ» и «Форт», в арсенале есть АК-47 «Сайга», бронежилеты, гранаты и другое оружие. Передвигаются они на пяти новых джипах, на каждом из которых есть эмблема с названием группировки.

«Как мне рассказал один фермер из Чаплынки, в целях безопасности фамилию и имя называть не буду, заехали к нему эти жлобы, и потребовали 100 тысяч долларов за так называемую «крышу». Они сказали: «Если ты не согласишься, то через неделю ты отдашь гораздо больше. У тебя не только урожая не останется, но и всего твоего имущества. А если ты обратишься в полицию, у тебя будут большие проблемы. Можешь и не дожить…».

Второй случай. Каланчак. Требовали 250 тысяч долларов. Те же условия. Только всего лишь было сказано: «Если не выполнишь наши условия, то мы расстреляем всю твою семью».

Третий случай. В Херсоне. Эта же бригада заехала к предпринимателю домой. Вооруженные до зубов, изъяли 5 тысяч долларов и сказали: «На следующей неделе ты еще отдашь 10 тысяч долларов. Это все необходимо для содержания патриотических сил и поддержания патриотической агитации»», – написал Журавко.

По его словам, «народ в ужасе, фермеры в панике». Так как бригада уже успела объездить многие районы Херсонской области, но учитывая, что у них есть покровители не только в СБУ и в МВД, но и в Верховной Раде, членов группировки хоть и задерживают, но вынуждены освобождать.

«Как поговаривают люди из Геническа, эта же бригада участвовала в разборках летом 2017 года, в рейдерских захватах урожая сои, пшеницы (Надеждовка). Там были пострадавшие люди – с огнестрельными ранениями и испорченным имуществом», – добавил Журавко.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

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