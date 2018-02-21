Украинца сдали в полицию за журналы о космосе

Украинец пытался вернуться домой из России, но его подвела любовь к российским журналам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31-летний гражданин «Незалежной» въезжал на территорию Украины на своем личном авто с российскими номерами, но в пункте пропуска «Сеньковка» в Черниговской области его задержали украинские пограничники. Сотрудники Госпогранслужбы изъяли у соотечественника 40 номеров российских периодических изданий, среди которых журналы «Ветеран МВД России», «Авиация и космонавтика». Выбор задержанного показался украинским пограничникам подозрительным, и он «был передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшей проверки».

Напомним, что на Украине действует закон об ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции, изданной на территории России (отдельно указан Крым), а также Донбасса.

В «черном списке» значится уже три десятка российских книг, содержание которых признали «антиукраинским». Среди них – «Большая энциклопедия школьника», «История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы», былины о богатырях и даже «Записки реаниматолога» Вадима Шпинева и «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» Дениса Токарева.

При этом закон разрешает рядовым украинцам ввозить на территорию страны не более 10 экземпляров российских книг на человека. «Норма» периодических изданий не указана.

Черниговская область, Оксана Мурзина

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