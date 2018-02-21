Немецкий депутат: России в Донбассе нет, а Германия – соучастник «порошенковской» АТО

Представители Германии, посетившие ДНР, развеяли «мифы» украинского президента Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам председателя фракции партии «Левые» (Die Linke) в регионе Оснабрюк, руководителя проекта «Народная дипломатия» Германии Андреаса Маурера, помощь Германии не доходит до мирного населения самопровозглашенных украинских республик, между тем, бойцы так называемой антитеррористической операции, воюющие на стороне Киева, поправляют здоровье за счет немцев.

«Партия «Левые», председателем которой я являюсь, сделала запрос правительству Германии о том, какая помощь оказывается людям, живущим в зоне конфликта в Донбассе. В документе прописаны достаточно внушительные суммы от различных партий и общественных организаций Германии, которые оказывали помощь. Однако, внимательно изучив материалы, мы приходим к выводу, что эта помощь не доходила до адресатов. Также в документах прописано, что помощь была оказана семидесяти трем бойцам «АТО», которых вывезли в Германию и лечили за счет налогоплательщиков моей страны. Соответственно, мы в какой-то степени являемся участниками данного конфликта», – заявил Маурер.

При этом он опроверг информацию, распространяемую президентом Украины Петром Порошенко и западными СМИ, о русской армии в ДНР и ЛНР. Немецкий политик лично посетил населенные пункты, расположенные на линии фронта:

«На западе часто пишут, особенно Порошенко любит рассказывать эти сказки в Европе, что якобы здесь стоит русская армия. Я не увидел ни одного русского солдата, российского танка и тем более – дивизий из РФ. Мало того, европейские СМИ и украинская власть говорят о том, что вы сами (ЛДНР – прим. НД)ведете обстрел своих территорий. Я задал этот вопрос вашим солдатам. Ответ был очевиден – никогда отец не станет стрелять по своим детям, которых отвел в школу и пошел на фронт. Это абсурд», – заключил Маурер.

Во время визита немецкие делегаты обсудили с властями ДНР открытие представительства республики в Германии. Отметим, что представительства Донецкой республики уже работают в Чехии, Франции и Италии.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 21.02.18

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