Заключенный умудрился выманить у крымчан 350 тысяч рублей

Житель Керчи отправится в колонию строго режима за мошенничество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанин, находясь в местах лишения свободы, проиграл крупную сумму. На мошеннический способ заработка мужчину натолкнул кредитор, который требовал вернуть карточный долг.

Злоумышленник наобум набирал номера с крымским кодом, доверчивым крымчанам мошенник представлялся чаще сыном или внуком и, ориентируясь по ситуации, рассказывал различные легенды. Чаще всего срабатывала история о том, что у него возникли финансовые проблемы, хотя в одном из эпизодов мужчина склонил пенсионера к переводу денежных средств, так как якобы была возможность купить валюту ниже курса Центробанка.

В целом, мошенник обманул 7 крымчан и севастопольцев, которые через терминалы оплаты перевели ему более 350 тысяч рублей. Кроме того были установлены и 11 человек, которые не поверили сказкам.

Мужчина признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере и приговорён к двум годам лишения свободы. С учётом предыдущих судимостей, он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 21.02.18

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