The New York Times: Порошенко олицетворяет коррупцию на Украине, а не борется с ней

Президент Украины Петр Порошенко не борется с коррупцией, а олицетворяет ее. Об этом говорится в разгромной для руководителей «Незалежной» статье американского издания The New York Times.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы публикации уверены, что власти Украины после государственного переворота просто сместили коррупционный акцент с газовой на военную сферу. Журналист Эндрю Хиггинс напомнил, что в январе министерство обороны Украины «с гордостью объявило» об улучшении качества медицинского обслуживания раненых солдат, что стало возможно после покупки новых машин скорой помощи.

«Но при этом никто не упомянул о том, что многие из этих машин уже сломались. Или о том, что эти машины были проданы в рамках неконкурентного контракта автомобильной компанией, которая принадлежит высокопоставленному чиновнику, отвечающему за закупки для Вооруженных сил Украины. Или о том, что этот чиновник – Олег Гладковский (заместитель секретаря СНБО – прим. «НД») – является старым другом Петра Порошенко», – отмечает Хиггинс, добавив, что, по его данным, 19 из 50 машин уже вышли из строя, так как не предназначены для передвижения по бездорожью и грунтовым дорогам.

По версии издания, именно коррупция в высшем руководстве страны стала причиной увеличения расходов на закупки в сфере обороны и безопасности. Кроме того, эти расходы позволяют чиновникам проводить удобные для себя сделки, защищая их грифом секретности. Автор статьи сообщает, что с начала ведения военных действия против жителей Донбасса, расходы на оборону и безопасность на Украине выросли с 2,5% ВВП до более 5%, или 6 миллиардов долларов.

«Пропуская такое количество денег через руки украинских чиновников и бизнесменов (часто одно и то же), власть сдерживает борьбу с коррупцией и злоупотреблениями служебным положением, что считается самым опасным врагом Украины», – уверен журналист.

Символом коррупции на Украине Хиггинс назвал виллы на побережье Испании, принадлежащие Порошенко, Гладковскому и первому заместителю председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорю Кононенко.

«Все трое были богатыми бизнесменами, прежде чем получить официальные должности, и вызывают подозрение, поскольку скрывают информацию о своих владениях. Ни один из них не указал испанскую недвижимость в обязательных декларациях об активах», – подчеркнул журналист.

Киев, Леонид Маковецкий

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