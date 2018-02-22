Боеприпасы времён ВОВ могут обеспечить крымчанина временным «жильём»

У крымчанина в гараже нашли арсенал времён Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время рейда крымские пограничники обнаружили у 37-летнего жителя Армянска четыре съемных ствола от огнестрельного оружия, магазин от автоматической винтовки М-16, дисковый магазин от пистолет-пулемета Дегтярева, два штык-ножа, один штык от винтовки, пулеметный пенал и три каски: немецкая, советская, румынская.

По данным экспертизы ряд находок признан частями огнестрельного оружия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении владельца оружия уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 22.02.18

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