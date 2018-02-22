В Ялте полгода не давали ребенку-инвалиду бесплатные лекарства

Шестилетний ялтинец, нуждающийся в постоянном приеме жизненно необходимых медикаментов, более полугода не мог получить положенные ему лекарства.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Крыма, матери ребенка приходилось покупать препарат за свои деньги, хотя возможность бесплатного обеспечения медикаментами предусмотрена Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Однако своевременно их попросту не закупили.

В результате из-за нерасторопности отвечающих за этот вопрос чиновников ялтинка потратила на лечение сына свыше 50 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру.

«Ввиду нарушения прав ребенка-инвалида прокурор города внес в адрес Ялтинской городской больницы №1 представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, ребенок обеспечен лекарственными препаратом», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, суд по иску прокуратуры взыска с крымского минздрава потраченную женщиной сумму.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 22.02.18

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