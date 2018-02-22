Зря скакали: Amnesty International раскритиковала «порошенковкий» режим

Обещания майдана не выполнены: на Украине наблюдается дальнейший регресс в вопросах соблюдения прав человека. Об этом заявили в правозащитники организации Amnesty International.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в докладе международной организации сообщается, что в «Незалежной» в 2017 году вводились новые ограничения свободы выражения мнений, продолжилось притеснение и запугивание правозащитников и представителей независимых некоммерческих организаций. Культурные права ограничивались, в том числе из-за давления и самоцензуры. В Amnesty International подчёркивают, что общественники особенно те, которые занимаются вопросами коррупции, постоянно сталкиваются с преследованием и насилием, а попытки ограничить свободу слова заканчиваются сфабрикованными уголовными делами против журналистов.

Кроме того правоохранители по-прежнему применяют пытки: «Расследование Главной военной прокуратуры поводу утверждений о наличии у СБУ тайных тюрем на востоке Украины оказалось неэффективным. Власти в основном проигнорировали доказательства, который публиковались в подтверждение такой практики», – отмечается в докладе.

В «Незалежной» тормозится и расследования убийств украинских журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Не соблюдаются на Украине и права представителей сексуальных меньшинств.

«Новые власти Украины демонстрируют короткую память и все активнее используют репрессивные методы, забыв про лозунги и обещания евромайдана», – констатируют в Amnesty International.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 22.02.18

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