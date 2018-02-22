«Мы не засранцы»: севастопольцы требуют пересмотра «мусорной нормы» и отмены новых тарифов

Жители Севастополя собираются с помощью прокуратуры оспорить новые тарифы на вывоз мусора.

Как уже сообщал «Новый День», с начала 2018 года для всех севастопольцев, включая младенцев, действует одинаковая норма – 25 кг мусора с человека в месяц. Соответственно, выросли и суммы в счетах горожан. Жители города до сих пор не могут понять, чем руководствовались местные чиновники, разрабатывая такие тарифы, и почему они выше, чем в других крупных российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

Как выяснилось в ходе расширенного городского совещания по вопросам организации вывоза твёрдых бытовых отходов (ТБО), которое состоялось накануне, Севастополь одним из первых в России заключил договор с единым региональным оператором по вывозу и утилизации ТБО, опередив в этом две российские столицы. Но чиновники не проработали данный вопрос и не просчитали последствия.

В итоге не только горожане засомневались в «чистоте» конкурса, расчётах «мусорной нормы» и тарифа на вывоз ТБО, а также в необходимости платить за мусор от туристов в летний период и экологический сбор, но и надзорное ведомство: в городе искусственно создали монополиста.

«Антимонополный комитет сделал заключение, что нарушен закон. Но он не собирается ничего менять, не собирается отменять результаты конкурсного отбора. Жалко, что его здесь нет, я бы хотел спросить: а почему он не собирается это сделать, если закон нарушен?» – цитирует юриста и общественника Виктора Гутмана севастопольский новостной портал ForPost.

Законовед предложил все-таки пересмотреть итоги конкурса и привел в пример генплан Севастополя, отправленный на переработку после массового недовольства жителей.

Однако местные чиновники от ЖКХ стоят на своем: тарифы просчитаны в полном соответствии с федеральным законодательством, конкурс проведён абсолютно законно, а отмена его результатов приедет к тому, что город утонет в мусоре.

«Мы все будем теперь в прокуратуру обращаться, конечно», – рассказала о планах горожан депутат Гагаринского муниципального совета Елена Яковлева.

«Обращения в прокуратуру передаём, в правительство и в антимонопольную службу. Есть прецедент в Ивановской области, когда по иску прокуратуры Верховный суд отменил раздел территориальной схемы, где является неподтверждённым объём этого накопления. И если мы добьёмся этого, то наши нормы накопления останутся на прежнем уровне. Поскольку есть проблема, мы будем её решать по закону», – поддержал депутата экс-глава севастопольского Фонда содействия капитальному ремонту Александр Колмогоров.

Севастополь, Новый День, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 22.02.18

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