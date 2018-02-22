Не до сала: на Украине стоимость главного национального продукта взлетела до небес

На Украине продолжает стремительно дорожать любимый национальный продукт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 2017 год сало стало дороже на 80%, стоимость за 1 килограмм в Киеве в переводе на российскую валюту доходит до 330 рублей. В соседней Польше, к примеру, – 122 рубля 59 копеек. По данным директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, поляки предлагают свое сало украинцам со всеми документами даже от 52 рублей 48 копеек.

«Все виды мяса подорожали за год от 29% до 80%, а именно: сало – на 80%, свинина – на 55%, колбаса вареная – 34%, курица в тушке – на 31%, филе курицы – 30%, говядина – на 29%», – написал на своей странице в социальной сети генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, отметив, что по итогам января филе курицы подорожало на 2 гривны и, пересекло психологический рубеж в 90 гривен за килограмм.

По данным эксперта, на конец января килограмм говядины с костью можно было купить в среднем за 117 гривен (245 рублей 59 копеек), свинины – по 110 гривен (230 рублей 90 копеек), филе курицы – по 92 гривен (193 рубля 11 копеек), вареную колбасу – по 83 гривны (174 рубля 22 копейки), а тушку курицы – по 55 гривен (115 рублей 45 копеек).

Дорошенко отмечает, что стоимость мясной корзины на конец января 2018 составила 529 гривен (1 тысячу 110 рублей 40 копеек), тогда как год назад равнялась 377 гривен (791 рубль 35 копеек).

Не отстают и овощи. В лидерах роста «борщевой набор» – свекла подорожала на 58%, морковь на 57%.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 22.02.18

Осужденного за гибель ялтинцев дизайнера поймали на границе с Грузией. / В севастопольском парке Победы цинично выжигают редкие деревья. / «Мы не засранцы»: севастопольцы требуют пересмотра «мусорной нормы» и отмены новых тарифов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»