Пока без компенсаций: аукцион по продаже АЗС Коломойского провалился в Крыму в третий раз

Аукцион по продаже национализированных в Крыму автозаправок, ранее принадлежавших структурам украинского олигарха Игоря Коломойского, провалился уже в третий раз. Об этом рассказали в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для участия в конкурсе не нашлось ни одного желающего, поэтому торги признали несостоявшимися.

Напомним, ранее руководитель министерства Анна Анюхина допустила возможность разделения лота, так как не все из выставленных на продажу АЗС представляют для потенциального покупателя одинаковый интерес из-за своего месторасположения. В пресс-службе министерства корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что планируется проведение еще одного конкурса, однако не смогли прокомментировать, будут ли при этом заправки распределены по разным лотам и предусматривается ли снижение их начальной стоимости.

Как уже сообщалось, вырученные с продажи национализированного имущества, используются для выплаты компенсаций крымчанам, которые потеряли свои вклады свыше 700 тысяч рублей, после окончания работы украинских банков на территории Крыма. Низкий спрос на недвижимость олигарха напрямую отображается на темпах выплаты компенсаций. По планам министерства, сеть АЗС Коломойского должна быть реализована за сумму порядка 600 миллионов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.02.18

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