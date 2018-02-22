В Крыму пересмотрели размер прожиточного минимума

В Крыму снизилась величина прожиточного минимума. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ подписал глава Крыма Сергей Аксёнов. «Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения – 9 тысяч 126 рублей (до этого показатель составлял 9 тысяч 803 рубля – прим. НД). По основным социально-демографическим группам для трудоспособного населения – 9 тысяч 765 рублей, пенсионеров – 7 тысяч 522 рубля, детей – 9 тысяч 614 рублей», – сообщается в постановлении Совета министров Крыма.

Считается, что минимум представляет стоимостную оценку минимального набора услуг и товаров, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности человека, а также различных сборов и платежей. Исходя из этой величины определяются малоимущие категории граждан, назначаются субсидии и пособия.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.02.18

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