Россия призвала ОБСЕ отреагировать на агрессию Украины

В России призывали ОБСЕ остановить разгул нацизма на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене российские представители потребовали, чтобы международное сообщество отреагировало на выходки украинских радикалов и президента «Незалежной» Петра Порошенко.

«Три дня назад в Киеве произошло нападение на Российский центр науки и культуры. В присутствии 50 детей агрессивно настроенные молодчики-националисты разгромили здание и сожгли российский флаг. Днем ранее в Мюнхене президент Украины Пётр Порошенко призвал к преследованию флага России. А два дня назад он подписал закон о реинтеграции Донбасса, который ставит крест на минских соглашениях и переводит ситуацию в военную плоскость. Теперь урегулированием конфликта на востоке страны будет заниматься армия Украины», – сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Он подчеркнул, что принятый на Украине закон «Об образовании», противоречит фундаментальным принципам международного права и ущемляет права 15 миллионов русских, проживающих на Украине.

Российская сторона настаивает: в сложившейся ситуации ОБСЕ не может не реагировать на националистические и профашистские лозунги, которые звучат с территории Украины, вставшей на так называемый европейский путь развития. «Если это и есть европейские ценности, то нам с ними не по пути. Это вопиющее нарушение международных договоров и правил. Поэтому прошу обратить самое пристальное внимание на эту ситуацию», – заключил парламентарий.

Как сообщал «Новый День», в Крыму потребовали признать украинский национализм формой нацизма. В тоже время украинские политики считают, что «Незалежная» должна заявить о своей особой цивилизационной роли и приравнять «русский мир» к нацизму.

Вена, Анастасия Зук

Вена. Другие новости 22.02.18

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