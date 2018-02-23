В Крыму зафиксирована новая вспышка чумы свиней

(АЧС).

«В результате лабораторных исследований филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым в патологическом материале, отобранном от трупов диких кабанов, обнаруженных в 5 километрах южнее квартала Асрет города Судак, выделен генетический материал вируса АЧС, – сообщили в Россельхознадзоре. – В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Республики Крым под контролем Управления Россельхознадзора по РК и Севастополю».

Как уже сообщал «Новый День», пришедшая из Украины АЧС была впервые зарегистрирована в Крыму в начале 2016 года, что привело к введению режима ЧС природного характера. Вспышки заболевания неоднократно фиксировались в течение 2017 года в разных районах полуострова.

Угроза новых случаев заболевания и потери поголовья вынуждает крымских фермеров прекращать занятия свиноводством. В региональном министерстве сельского хозяйства ранее заявляли, что сокращение поголовья сказалось и на производстве мяса: увеличить показатели по итогам 2017-го года не удалось – объемы производства в живом весе, как и в 2016 году, составили 141,3 тысяч тонн. Судак попал в число неблагополучных территорий в декабре 2017-го: в селе Дачное нашли три трупа диких кабанов, зараженных АЧС. Тогда в Судакском районе был введен карантин. В середине января труп дикого животного с признаками заболевания обнаружили в окрестностях села Лесное.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 22.02.18

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