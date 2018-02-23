Суверенитету Украины угрожает детская раскраска

На Украине серьезной угрозой для суверенитета страны сочли детскую раскраску.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Госкомтелерадио Украины запретило ввоз в страну ещё девяти российских изданий: восьми книг по психологии Валерия Синельникова и детской раскраски «Весёлая компания» из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй».

«В выходных данных детской книги «Весёлая компания» указано: «Отпечатано в России. Республика Крым», что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины», – пояснили в ведомстве.

В книгах Синельникова Крым тоже называется российским.

В целом, на территорию Украины запрещено ввозить уже около 300 российских изданий, несколько десятков из них – на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио об угрозе данных произведений национальной безопасности. К таковым, в частности, отнесены книги о богатырях и пособие по самогоноварению.

Киев, Платон Ефимчук

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