Это называется «миротворчество»: Запад разработал план уничтожения ЛДНР

Запад собирается уничтожить неподконтрольные Украине Донецкую и Луганскую народные республики по «хорватскому образцу».

Об этом заявил колумнист Леонид Бершидский на страницах издания Bloomberg.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», план по урегулированию конфликта на востоке Украины подготовлен Вашингтонским аналитическим центром «Институт Хадсона». Автор проекта Ричард Гоуэн, в свое время работавший в Департаменте ООН по политическим вопросам, исходит из того, что Организация Объединенных Наций – это единственный орган, приемлемый в качестве посредника и для России, и для Украины.

«Гоуэн планируют международный военный контингент – около 20 тысяч солдат (половина из того, что организация Североатлантического договора отправили сначала в Косово, под эгидой ООН, что бы опираться не на страны-члены НАТО, а на опытных миротворцев из стран Латинской Америки, войска из бывших советских государств, такие как Казахстан и Беларусь, и контингент из нейтральных европейских стран, таких как Швеция, Финляндия и Австрия), – пишет Бершидский. – Эти войска будут дислоцироваться по всей территории самопровозглашенных «народных республик», в том числе на границе с Россией, где они будут выступать в качестве «растяжки» для сдерживания российских вторжений. Они также изолировали бы пророссийские повстанческие войска и оружие в безопасных базах, в качестве первого шага к демобилизации или переподготовке военных к гражданским специальностям.

Военные силы будут поддерживаться значительным полицейским контингентом, который сохранит мир во время выборов. Для организации выборов и обеспечения их свободы и справедливости, а также для сглаживания процесса реинтеграции удерживаемых повстанцами районов в Украину также потребуется внешняя гражданская администрация, возглавляемая специальным представителем генерального секретаря ООН».

Бершидский отмечает, что операцию собираются смоделировать по типу действий в Восточной Славонии (бывшая сербская автономная область в Хорватии. Была провозглашена 25 июня 1991 года. 7 августа 1995 оккупирована хорватами, после чего туда вошли «голубые каски» – прим НД). 5 тысяч «голубых касок» обеспечили охрану района и границы с Сербией, были организованы выборы, последовал управляемый переход к хорватскому контролю – все в течение двух лет с 1996 по 1998 год».

Автор признает, что первоначальная ситуация в Восточной Славонии отличалась от ситуации в Восточной Украине: «Хорваты, в отличие от украинцев, были способны на военную победу, поэтому администрация ООН в значительной степени должна была избежать кровавого, насильственного захвата, и она справилась с этой работой хорошо. И в то время как бомбардировка НАТО Белграда еще не наступила, Сербия даже тогда столкнулась с вероятной угрозой силы, которой Россия не видит».

По мнению Бершидского, план Гоуэна – это единственный способ обеспечить безопасность пророссийского населения, если украинцам будет позволено восстановить контроль: международная администрация обещает защищать от преследований со стороны «мстительного украинского правительства» такие категории, как учителя или госслужащие, которых автор отнес к нонкомбатантам (входящие в состав вооружённых сил лицам, функции которых сводятся к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооружённых сил – прим НД).

Впрочем, «почти идеальный» план тоже имеет изъяны: первая сложность заключается в определении степени контроля переходной администрации, пишет Бершидский, отмечая, что поведение Украины придется контролировать и после выборов.

«В миротворчестве, как и в войне, ни один план не выдерживает первого контакта с реальностью», – признает и сам Гоуэн.

«Правительство Президента Петра Порошенко не заинтересовано в прекращении конфликта, – подчеркивает Бершидский. – Коррумпированное киевское руководство использует его, чтобы получить больше помощи Запада, чем того заслуживает его политика, и представить себя важным западным союзником».

Москва, Артем Рокотов

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