СБУ обвинило Россию в подготовке взрыва «Украины» и защите прав венгров

Служба безопасности Украины в очередной раз отчиталась об успешной борьбе с российскими спецслужбами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил о предотвращении ряда диверсий, якобы планируемых соседним государством.

«Только в феврале СБУ зафиксировала попытки России совершить двенадцать таких провокаций», ‒ сообщил он. В частности, россиян обвинили в поджоге «Общества венгерской культуры Закарпатья». Напомним, 4 февраля в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Тогда в преступлении обвинили двух польских радикалов.

Эти же люди, по словам Кононенко, еще в 2015 году пытались организовать террористические акты в Николаеве «для запугивания местного населения»: взорвать ракетный крейсер «Украина» (корабль начали строить летом 1984 года, в августе 1990 крейсер в 75%-ной готовности был спущен на воду, и с тех пор так и стоит недостроенным территории судостроительного завода имени 61 коммунара в Николаеве – прим НД).

По версии СБУ, взрыв должен был произойти в День конституции Украины, но его предотвратили.

Несмотря на то, что спецслужбы Украины уже тогда знали организаторов этой акции, «диверсанты» продолжили свою «подрывную деятельность» – СБУ обвиняет их в подготовке поджога двух румынских школ на Буковине.

Кроме того, утверждает Кононенко, в Ужгороде планировалось организовать публичные слушания на тему: «Соблюдение национально-культурных прав венгров Закарпатья в контексте ст. 7 Закона Украины «Об образовании». Собравшиеся якобы должны были потребовать предоставления автономии венграм Закарпатья. СБУ обвинило в сговоре с российскими спецслужбами граждан стран ЕС, представительница известной общественной организации и председателя благотворительного фонда из Киева.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.02.18

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