В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

В Киеве осквернили надгробье Леси Украинки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападению вандалов подвергся монумент на Байковом кладбище накануне дня рождения поэтессы (25 февраля по новому стилю – прим НД).

«От величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались только металлические штыри», – написал в соцсетях глава Национального союза писателей Украины (НСПУ) Михаил Сидoржевский.

НСПУ готовит обращение к правоохранительным органам с требованием провести расследование, а также ходатайство о восстановлении памятника в Министерство культуры.

Может, к 150-летию со дня рождения писательницы украинское государство наконец-то сможет хотя бы начать издание уже давно анонсированного 16-томника произведений Леси Украинки? – пишет Сидоржевский. – Или все празднования снова превратятся в позорный государственный пшик – как это было с 200-летием со дня рождения Тараса Шевченко или 100-летием со дня смерти Ивана Франко?..»

Напомним, бронзовые украшения с надгробья поэтессы снимают не в первый раз – о подобном происшествии сообщалось и в начале января.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.02.18

СБУ обвинило Россию в подготовке взрыва «Украины» и защите прав венгров. / Крым презентуют в Вене. / 24 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»