В Киеве предложили начать гражданскую войну – чтобы очиститься

Украинские радикалы предлагают начать в Киеве гражданскую войну, чтобы «очистить страну от предателей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский, объявленный Россией в международный розыск за экстремистскую деятельность, заявил, что «Незалежная» не сможет победить в Донбассе до тех пор, пока не вычистит тылы от людей, не признающих, что Россия воюет с Украиной.

«Маленькую гражданскую войну в Киеве нужно было бы сделать… Потому что у нас не вычищен тыл. Это большая проблема. Тыл нужно вычистить, если мы хотим победить на фронте. А они имеют возможность не только ходить по свободе, а еще и выступать в эфире патриотических каналов», – возмутился Корчинский.

Он также заявил, что украинских артистов, гастролировавших в России, необходимо допрашивать в СБУ, так как они могут быть завербованы.

«Человек был в Москве, он – представитель шоу-бизнеса. Что там с ним сделали в Москве, может быть его завербовали? Почему, вернувшись из Москвы, он не провел 180 часов в СБУ во время допросов и исследований. Почему его продюсер не был допрошен в СБУ на протяжении нескольких месяцев, хотя бы ежедневно не ходил на допросы в СБУ? Почему те люди, которые сейчас устраивают ему или подобным ему гастроли по Украине, почему они не изучаются СБУ на предмет сотрудничества с ФСБ. Ведь это логично допустить – если человек ездит в Москву и там ему дают условия для работы, используют его в московской пропаганде, возможно, он давно завербован. Значит, его нужно допрашивать.

Если человек, который возвращается с московских гастролей, знает, что следующие полгода он каждый день будет ходить на допрос, то, возможно, что у него что-то будет проясняться в голове. Возможно, после этих допросов, он поедет в Москву с тротиловой шашкой, скажем, а не с микрофоном», – заявил Корчинский.

На Украине многие националисты давно обвиняют самого Корчинского в том, что он «провокатор» и «агент Москвы», отмечает «ПолитНавигатор», напоминая, что в прежние годы Корчинский активно сотрудничал с российскими ультраправыми.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.02.18

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