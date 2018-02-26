На Крым надвигается серия циклонов с ветром и снегом

В Крыму ожидается ухудшение погодных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня и 27 февраля северо-восточный ветер усилится до 25 метров в секунду. Непогода может вмешаться в работу Керченской паромной переправы: «Со второй половины дня 26 февраля и 27 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Возможна остановка судов на 6 – 12 и более часов», – сообщили в Морской дирекции. Автомобилистов просят воздержаться от прибытия на переправу.

Между тем, штормить будет не только в проливе. «Очень сложные погодные условия с 27 по 1 марта, ожидается выход серии южных циклонов. Сначала один циклон, а за ним второй. Они принесут с собой ветер, сильные осадки, снег, на дорогах будет гололедица», – рассказала РИА «Новый День» начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая. Потепление ожидается 3 и 4 марта, правда, незначительное: днём столбики термометров поднимутся до отметки +6 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

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