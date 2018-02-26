Экстремалы повредили Большую севастопольскую тропу и сбежали, бросив технику

В Севастополе разыскивают мотоциклистов, повредивших участки Большой севастопольской тропы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экстремалы не только испортили поверхностные слои почвы, но уничтожили растения вдоль тропы.

Напомним, Большая севастопольская тропа – проект, объединяющий различные туристические маршруты, общая протяженность которых составляет 150 километров. Маршрут проходит мимо Инкерманских штолен, Форосской церкви и других достопримечательностей. Автором проекта выступила Федерация альпинизма и скалолазания Севастополя (ФАиС).

Как уточнил президент ФАиС Юрий Круглов, мотоциклами поврежден участок в урочище Казан-Дере и на «Средней полке» (название тропы – прим. «НД») от столба №0132 до столба №0128.

«Информация получена сегодня от многочисленных туристов, ставших свидетелями того, как спасатели Центра гражданской защиты Севастополя эвакуировали брошенные на «Средней полке» мотоциклы. Сам факт вандализма случился несколькими днями раньше. Предположительно 22 февраля. Группа неустановленных лиц на трех мотоциклах, двигаясь по Большой севастопольской тропе со стороны Кокия-Кая в направлении Балаклавы, спустилась по урочищу Казан-Дере и далее продолжила езду по «Средней полке», принося многочисленные повреждения тропе, а также деревьям и кустарникам. Мотоциклисты смогли преодолеть практически всю «Среднюю полку», доехав до непреодолимого препятствия – скальных участков, оборудованных виа-ферратами для спуска в сторону родника в урочище «Инжир»», – написал на своей странице в Facebook Круглов.

По его словам, мотоциклисты не смогли поехать и назад, поэтому им и пришлось бросить свой транспорт прямо на тропе. Так как тропа теперь разбита и ей нанесен большой ущерб, а проход по маршруту в некоторых местах осложнен, в ФАиС надеются установить личности экстремалов, чтобы привлечь их к ответственности.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.02.18

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