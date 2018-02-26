В Крыму погиб глава Федерации синкёкусинкай

В Крыму в ДТП погиб президент региональной Федерации синкёкусинкай Андрей Стратейчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на 42 километре трассы, в районе села Новоэстония Красногвардейского района. 41-летний спортсмен не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в дерево. В машине находилось 5 человек, в том числе двое детей. Все они с травмами разной степенью тяжести были доставлены в районную больницу села Восход. Спустя несколько часов Стратейчук скончался. Другие пассажиры находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Одного ребенка перевели в детское реанимационное отделение ГБУЗ РК Республиканской детской клинической больницы.

спортсмену был 41 год. Тренерской деятельностью он занимался с середины 90-х годов прошлого века, а в минувшем году открыл в Евпатории секцию адаптивного карате. В секции, в числе прочего, занимались дети с ограниченными возможностями.

«Изначально занятия задумывались как реабилитация. Поскольку синкёкусинкай для Крыма – вид спорта новый и методики его преподавания нет, вместе с коллегами из евпаторийского Клуба адаптивной физкультуры и спорта Андрей Петрович разработал необходимые методические рекомендации», – цитирует КИА близких погибшего.

Евпатория, Февраль,26, Оксана Мурзина

Евпатория, Февраль,26. Другие новости 26.02.18

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