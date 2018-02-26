Дороги Симферополя приведут в порядок за полгода

Власти Симферополя ждут погоду, чтобы начать ремонт дорог в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приводить дорожное покрытие в порядок будет бюджетное учреждение «Город». По планам чиновников, МБУ сможет ежедневно охватывать ремонтом до 200 квадратных метров проблемных участков. Для ускорения процесса, «Городу» намерены предоставить дополнительную дорожную технику.

«Подготовлен перечень участков, требующих незамедлительного дорожного ремонта. Общая площадь составляет порядка 3000 квадратных метров. Первоочередными аварийными работами будут охвачены 24 улицы и 5 перекрестков с круговым движением», – заявил заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк.

В утвержденном администрацией перечне 23 пункта. Среди аварийно-опасных участков – перекрестки улиц Кечкеметская – Сельвинского, Гоголя – Спера, Гагарина – Набережная, Беспалова – Гончарова, Русская – Трубаченко, Севастопольская – Объездная, Киевская – Никанорова и другие.

Среди заявленных в списке мероприятий не только восстановление дорожного покрытия, но и обрезка деревьев, ограничивающих видимость, нанесение разметки, обустройство освещения, демонтаж рекламных конструкций, ремонт ливневок и даже установка систем видеофиксации нарушений ПДД. Постановление администрации предусматривает, что план по приведению дорог в порядок будет выполнен до 1 августа 2018 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.02.18

В Крыму погиб глава Федерации синкёкусинкай. / Экстремалы повредили Большую севастопольскую тропу и сбежали, бросив технику. / Пропаганда сдулась: украинцы хотят Путина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»