Вже вмерла: соседи раздербанят Украину на части – Россия не при делах

Украине предрекли дальнейшее сокращение территорий. Об этом заявила киевская правозащитница и общественница Татьяна Монтян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Монтян, после так называемой революции «гидности» «Незалежная» практически развалилась на кровоточащие куски, которые в скором времени достанутся соседним странам.

«Украины больше нет, от нее простыл и след. Нет больше моей страны, она уничтожена, она уже развалилась, от нее куски оторваны с мясом и кровоточат: венгры потребуют свои земли, румыны свои. Разорвут на куски, даже не сомневайтесь», – заявила правозащитница в эфире украинского телеканала и подчеркнула, что европейские державы о своих территориальных претензиях заявляют открыто.

При этом, по мнению Монтян, распад государства произошёл именно из-за того, что в 2014 году украинцы отказались принимать результаты госпереворота: именно по этой причине «отделился» Донбасс, а не из-за России, которая, по версии киевских властей, пришла воевать. Общественница уверена, что российских военных в украинских самопровозглашённых республиках нет, а на юго-востоке Украины идёт гражданская война.

«Киевские власти продолжают зомбировать майдаунных, что мы воюем с Россией. Но Россия на войну не пришла. В Донбассе были люди, которые умеют воевать, они прошли горячие точки. Так что Россия, если и по мелочи помогла, то ровно в том же объеме, в котором США и Европа помогли киевским захватчикам», – отметила Монтян.

Как сообщал «Новый День», многие жители Закарпатья опасаются повторения в своей области донбасского сценария. В Крыму считают, что гибель Украины также неизбежна, но распад начнётся с южных областей «Незалежной».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.02.18

Деньги на ветер: ревизоры обнаружили в керченском бюджете финансовые «дыры» на 100 млн рублей. / В «Крымавтотрансе» и «Крымтроллейбусе» проверки: чиновники получили анонимку. / Дороги Симферополя приведут в порядок за полгода. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»