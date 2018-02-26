Скандал: на Украине АТОшников не считают героями

В Черновцах участника украинской так называемой антитеррористической операции (АТО) выдворили из маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель наотрез отказался везти ветерана, никто из пассажиров маршрутного такси также не вступился за бойца ВСУ.

«Показываю удостоверение водителю маршрутки, а он сразу агрессивно говорит «Я вас не повезу» и выпроводил меня на улицу», – цитируют украинские СМИ потерпевшего. Выдворенный АТОшник вызвал полицию, но водитель маршрутного такси нагрубил и инспекторам. Не помогли герою и городские власти: в местной администрации заявили, что «тяжело на всех воздействовать».

Отметим, что это не первый случай, когда украинские бойцы, прошедшие АТО, не воспринимаются украинцами всерьёз: недолюбливают «героев» в Харькове, Одессе и других городах «Незалежной».

Черновцы, Анастасия Зук

Черновцы. Другие новости 26.02.18

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