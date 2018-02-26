Крымские «воины АТО» устроили скандал из-за фотографий, а экс-заместитель Аксенова собрался в Крым на танке

Презентация фотопроекта «Крымская линия огня» о вступивших в ряды боевиков для участия в так называемой АТО крымчанах, обернулась скандалом. Об этом рассказал переехавший на Украину бывший чиновник из Евпатории Сергей Викарчук на своей странице в Facebook.

«Негатив заключается в том, что крымских на войне не 100-200 воинов, и всех не вместили в проект из 10 участников, и нереально это сделать. И все, кто не попал в проект, начали поливать грязью друг друга. Если это не случайно задумано – это плохо», – посетовал Викарчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его возмутило и игнорирование презентации другими экс-жителями Крыма, узнаваемыми на Украине. Среди них Викарчук назвал нардепов Юлия Мамчура и Эдуарда Леонова, бывшего председателя правительства Крыма Сергея Куницына, экс-министра курортов и туризма республики Александра Лиева, юриста Сергея Мокренюка и других некогда живших на территории Крымского полуострова людей.

«Крымчане (переехавшие на Украину) были, но не публичные и не официальные лица. Я один – не имеющий весомого статуса – рассказывал на телекамеры про Крым и события, про войну и жизнь. Так как это назвать?», – возмутился Викарчук.

При этом он отметил представителей запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа», которые «пришли поддержать своих воинов» и «не стыдятся говорить публично для прессы».

Тем временем, другой промеджлисовский политик – организатор блокады Крыма, бывший вице-премьер республики Ленур Ислямов, в комментарии одному из украинских СМИ заявил, что Украина должна «заехать (в Крым) хоть на танке, хоть на самолете». А об использовании официальных документов для пересечения границы украинцами и речи не должно быть, так как, Крым, по его мнению, все еще относится к Украине. Таким образом Ислямов отреагировал на приглашение жителям «Незалежной» со стороны крымских властей посетить республику и своими глазами увидеть ситуацию на полуострове, не имеющую признаков оккупации или угнетения каких-либо народов. Более того, экстремист даже заподозрил в приглашении попытку массовой вербовки гостей из Украины.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 26.02.18

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