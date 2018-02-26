Воды для жителей Восточного Крыма хватит до лета

Наливные водохранилища Восточного Крыма заполнены на 26%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года в них подали 7,5 миллионов кубометров воды. Объем имеющейся сейчас в них воды составляет 24,9 миллионов кубометров.

В Госкомводхозе республики утверждают, что этого запаса хватит, чтобы обеспечивать потребности населения региона до июня.

В то же время, водохранилища Крыма естественного стока заполнены на 77,2%, их объем – 195,4 миллионов кубометров воды. По данным комитета, имеющийся запас на 41,4 миллиона кубометров больше среднемноголетних показателей.

«Запасов воды в данных водохранилищах без учета притоков достаточно для водоснабжения населения республики в течение курортного сезона», – сообщили в Госкомводхозе.

Между тем, чтобы избежать паводков, в Крыму продолжается технологический сброс воды. По данным комитета, эти меры затронули Кутузовское, Изобильненское, Загорское, Партизанское, Аянское и Симферопольское водохранилища.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.02.18

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