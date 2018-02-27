Зеленые человечки и венские булочки: новые воспоминания о Крымской весне

В Крыму начинают отмечать четвертую годовщину весны, вернувшей полуостров в Россию. Эйфория прошла, памятник «зеленым человечкам» стоит перед зданием республиканского парламента, «бойцы, вспоминая минувшие дни», демонстрируют несколько иной взгляд на те события.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , утро 27 февраля 2014 года для журналистов, освещающих работу крымского Совмина, началось со звонка из пресс-службы правительства. Сотрудник, до того занимавшийся рассылкой информации, ссылаясь на просьбу шефа, премьер-министра Анатолия Могилева, обращался с просьбой каким-то специальным образом осветить непонятные события минувшей ночи. Тот, кто еще не находился в центре Симферополя, не видел вооруженных «вежливых людей», не видел российских флагов (еще вчера повсюду были украинские) над главными зданиями, понять из сбивчивой речи ничего не мог. Звонок заставил срочно выйти из дома, чтобы попытаться понять, что происходит и кто такие «зеленые человечки».

Когда через несколько дней журналисты попали в Совмин, то увидели разбитые стекла в дверях здания, раскуроченные банкоматы и забаррикадированные вытащенной из кабинетов и перевернутой мебелью переходы в длинных коридорах. Эти некрасивые моменты оставшиеся сотрудники инфомслужбы просили прессу не замечать.

Экс-премьер Автономной республики Крым Анатолий Могилев несколько лет отмалчивался по поводу событий Крымской весны. На полуострове его с тех пор не видели, хотя он имеет дачу в Коктебеле – был замечен в Испании (с охраной) и Турции (без охраны). Зато теперь на разных украинских телеканалах он стал активно делиться своими воспоминаниями о тех бурных днях.

С «зелеными человечками, говорит он, «лично разговаривал через разбитую дверь Совмина», куда, к месту свой работы, он пришел, пытаясь выяснить, кто они такие: «Тот, кто говорил со мной в балаклаве и с довольно набитыми костяшками рук – видно, что это тренированный человек, – он сказал, что он не уполномочен говорить. Я оставил ему свой телефон, и мы ушли». Могилев не отрицает, что в Совмине были взломаны сейфы и банкомат, но заявляет, что это сделали не его соратники.

Украинская власть, по словам Могилева, бездействовала, хотя на следующий день, 28 февраля, российские военнослужащие стали блокировать воинские части, захватывать аэродром, – теперь он говорит, что в тот момент на территории Крыма надо было вводить в действие военное положение, тогда предпочел просто уехать.

Нынешний президент Украины Петр Порошенко тоже без устали выдает новые версии крымских событий 2014 года. Если сначала целью его визита в Крым называлось желание поговорить с депутатами Верховного Совета Крыма, потом – показать, что никто в ВСК за присоединение к России не голосовал, то, по одной из последних версий, он прибыл в Симферополь 27 февраля 2014 года, «чтобы остановить те разрушительные процессы, которые начались».

Он дошел до крымского парламента один квартал. Там, по словам Порошенко, его и сопровождающих «окружили зеленые человечки», военнослужащие регулярных сил РФ и людей в камуфляже, называвшие себя «крымской самообороной» (в предыдущих версиях в этом эпизоде фигурировала просто «пророссийская толпа», а окружала Порошенко полиция. Дав журналистам себя запечатлеть, группа киевлян направилась назад к вокзалу. По словам Порошенко, агрессивная толпа гналась за ним, и он едва унес ноги. Но журналисты запомнили, что киевляне ушли без помех и спокойно зашли в кафе-пекарню «Венские булочки»…

Симферополь, Ольга Картошина

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