Украинский министр упал, угрожая послу США из-за Крыма

Министр информационной политики Украины Юрий Стець упал в обморок, назвав Россию оккупантом и пригрозив послу США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в Киеве на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления».

Выйдя к трибуне, Стець заявил: ««Я, как всегда, буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним». И обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович: «Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант». И тут министр начал задыхаться.

«Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», – похрипел Стець и покинул трибуну, но, сделав несколько шагов, упал.

Присутствующие в зале иностранцы совершенно спокойно наблюдали за происходящим, некоторые даже не повернули в сторону упавшего министра головы. Стеця поставили на ноги и увели за кулисы. «Извините, пожалуйста, министр больной. Для нас – это норма. Просим понять этот момент, – цитирует «ПолитНавигатор» последовавший комментарий ведущей мероприятия. – Министр волнуется, и в его состоянии это нормально».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.02.18

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