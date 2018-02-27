Снег идет: в Крыму продлили штормовое предупреждение

В Крыму продлили штормовое предупреждение: улучшения погоды не ожидается вплоть до 1 марта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с выходом активных южных циклонов днем 27-го, 28 февраля и 1 марта в Крыму ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег, местами очень сильный, метель и гололед. Будет дуть северо-восточный ветер с переходом на северо-западный ветер, скорость может достигать 20-25 метров в секунду.

Непогода уже вмешалась в работу Керченской переправы: паромы перестали курсировать сегодня ночью из-за сильного волнения моря и ветра проливе. Автомобилистов просят воздержаться от прибытия на переправу.

А в горах и предгорьях Крыма уже идет снег.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.02.18

Зеленые человечки и венские булочки: новые воспоминания о Крымской весне. / Украинцев перестали пускать в Израиль. / США введут новые санкции против России до конца марта. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»