Ветер обесточил 30 крымских сел

Сильный порывистый ветер повредил линии электропередач в 30 селах Симферопольского, Ленинского, Белогорского, Джанкойского и Красноперекопского районов полуострова. Частично была обесточена и Ялта.
Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУП «Крымэнерго», по данным на 8 утра, без электричества оставались 15 населенных пунктов: Новоселовка, Донское, Николаевка, Водное, Лекарственное (Симферопольский район), Роскошное, Смежное, Перепелкино, Новоконстантиновка, Прозрачное (Джанкойский район), Долиновка, Ударное, Мельничное, Цветочное (Белогорский район), Яковенково (Ленинский район).
Из-за темноты и непогоды энергетики не смогли найти повреждения и продолжили работу утром.
Симферопольский район, Оксана Мурзина
Симферопольский район. Другие новости 27.02.18
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