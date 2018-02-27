Ветер обесточил 30 крымских сел

Сильный порывистый ветер повредил линии электропередач в 30 селах Симферопольского, Ленинского, Белогорского, Джанкойского и Красноперекопского районов полуострова. Частично была обесточена и Ялта.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУП «Крымэнерго», по данным на 8 утра, без электричества оставались 15 населенных пунктов: Новоселовка, Донское, Николаевка, Водное, Лекарственное (Симферопольский район), Роскошное, Смежное, Перепелкино, Новоконстантиновка, Прозрачное (Джанкойский район), Долиновка, Ударное, Мельничное, Цветочное (Белогорский район), Яковенково (Ленинский район).

Из-за темноты и непогоды энергетики не смогли найти повреждения и продолжили работу утром.

Симферопольский район, Оксана Мурзина

Симферопольский район. Другие новости 27.02.18

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