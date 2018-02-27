Крымская больница закупает для сотрудников 100 тысяч стаканов молока

Медики Луговской больницы в течение 2018 года выпьют 100 тысяч стаканов молока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Симферопольская районная больница, известная в народе как Луговская, объявила конкурс на «поставку продуктов питания (молоко за вредность)»

Предполагаемая сумма закупки – 977 тыс 412 руб. За эти деньги руководство больницы хочет получить 21 тонну 202 литра молока (46 рублей за литр). Норма бесплатной выдачи молока работникам с вредными условиями труда составляет 0,5 литра за смену независимо от ее продолжительности. Молоко должно выдаваться в буфете в течение смены либо по ее окончании, поэтому логично пересчитать запрашиваемое количество продукта на стаканы (вряд ли за один раз медсестра выпьет больше) – получится более 106 тыс стаканов.

Кстати, в другой большой больнице Симферополя молоко медикам выдавать перестали – невыпитый объем пересчитывается на деньги под обещание отдельной их выплаты. Замена оформляется как просьба самих сотрудников – сбором подписей в пользу такого решения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 27.02.18

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