Застройщик обманул жителей России, мечтавших о жилье в Крыму

В правительстве Крыма раскрыли подробности мошеннической схемы в работе застройщика – группы компаний КСК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дольщики, вложившие свои деньги в строительство жилого комплекса на Южном берегу Крыма, не получили обещанного по заключенным договорам.

«Объект «Морской квартал» в Алуште: в застройке большой комплекс, предлагалось порядка 150 тысяч квадратных метров. Первая очередь строительства включала 40 тысяч квадратных метров, это 3 дома по 18 этажей. Однако есть нюанс: это не квартиры, а апартаменты, куда, тем не менее, привлекались средства дольщиков. И вот на сегодняшний день от 68 человек получено порядка 198 миллионов рублей», – заявил министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым, добавив, что «люди внесли свои средства, а на объекте нет результата на протяжении нескольких лет».

Отметим, что по информации главы РККРК, большая часть пострадавших дольщиков – жители других регионов России.

«На сегодняшний день по объекту «Морской квартал» в Алуште из 68 человек, которые пострадали, 9 человек уже решили свой вопрос, застройщик дал им возможность перейти в другой объект, который они реализуют на территории Крыма. Четверым вернули деньги, с остальными ведется работа, им предлагаются варианты либо денежной компенсации, либо предоставят участки на других объектах недвижимости», – сообщил Кононов.

Министр предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители Службы финансового надзора, прокуратуры и МВД, чтобы добиться справедливого для обманутых дольщиков разрешения ситуации. Глава республики поддержал его идею, поручив предоставлять ему актуальную информацию по разбирательствам еженедельно.

«Считаю, что застройщик совершил преступление, за которое должен понести ответственность, люди обмануты и не получили желаемого. Уверен, что к подрядчику будут приняты жесточайшие меры», – подчеркнул Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.02.18

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